Bun gasit, dragile mele

Astazi am pregatit pentru voi un set de exercitii simple menite sa tonifieze si sa ridice bustul. Sarcinile, ciclul menstrual si cresterea sau scaderea in greutate ne transforma corpurile in mod vizibil iar bustul este una dintre zonele-problema din acest punct de vedere. Tocmai de aceea, va invit sa faceti aceste miscari simple in fiecare dimineata menita sa intareasca muschii pectorali si ligamentul Cooper, denumit de altfel si ligamentul suspensor al sanului. Tonifierea acestuia nu inseamna o crestere in dimensiune, ci pur si simplu ca zona bustului va deveni mai ferma.

In executarea acestora, postura este foarte importanta asa ca cel mai bine este sa faceti aceste exercitii in picioare, cu spatele drept si abdomenul incordat.

Exercitiul 1

Intinde mainile in fata cu palmele lipite si impinge-le una catre cealalta. Imagineaza-ti ca tii in maini o sfoara la capatul careia se afla o greutate. In aceasta pozitie, trage bratele catre piept si incordeaza muschii bustului si ai abdomenului. Relaxeaza cand intinzi mainile, incordeaza cand tragi spre tine. Repeta timp de 3 minute si nu uita sa respiri.

Exercitiul 2

Indoiae coatele la nivelul pieptului si prinde palmele una de cealalta, cu degetele intercalate. Impinge apoi palmele una catre cealalta si ridica doar podurile acestora. Repeta timp de 3 minute.

Exercitiul 3

Ridica bratele la nivelul umerilor, cu coatele indoite. Nu uita sa tii spatele drept cu bazinul adus foarte usor catre fata. Incordeaza abdomenul si pectoralii in timp ce aduci mainile in fata. Apropie-le cat de mult poti una de cealalta, fara sa fortezi. Repeta timp de 3 minute.

Cu drag si, sper eu, cu folos,

Alma

Foto prima pagina gpointstudio/Shutterstock