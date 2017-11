Bun gasit, dragile mele

Inainte de toate, va multumesc pentru faptul ca timp de 50 de zile ati fost alaturi de mine in calatoria pe care am inceput-o impreuna cu Almette in cautarea celor mai bune versiuni ale noastre. Vestea buna este ca aceasta calatorie nu se opreste niciodata, ca vom incerca in fiecare zi sa urcam mai sus, sa fim mai bune, mai iertatoare si mai fericite.

Ultimul articol din calatoria noastra incepe, daca imi dati voie, de la o poveste personala. Am avut o perioada in viata in care mi se parea ca toate lucrurile merg anapoda, Universul a conspirat impotriva mea, Mercur era vesnic retrograd si singurul lucru pe care il puteam face este sa ma intreb de ce mi se intampla mie asta. De ce duc toate actiunile mele la esec, in special pe plan personal? De ce nu se poate intampla altfel?

Mi se parea ca toata lumea e cu un pas inaintea mea iar eu am pierdut trenul catre fericire. Mi-am analizat si mi-am pus sub lupa fiecare defect in parte, fiecare frustrare si fiecare neajuns iar concluzia era ca ceva SE intampla. Peste timp, repetand aceleasi greseli iar si iar, asteptand, evident, rezultate diferite, mi-am dat seama care era, de fapt, vina mea in tot acest lant de esecuri: lipsa de asumare.

Ocupata fiind sa caut vinovati si sa imi plang de mila, mi-a fugit complet din vedere neimplicarea mea efectiva in propria mea viata. Ceva SE intampla, cineva SE impotrivea, in perspectiva mea trista. Adevarul este ca am pierdut controlul asupra vietii mele din cauza nepasarii. Am invatat ca miracolele nu se intampla si schimbarile nu vin din cer. Pentru toate acestea, trebuie sa ma implic si sa imi asum fiecare gand si fiecare miscare. Acesta a fost momentul in care s-a produs in mine o schimbare de perspectiva.

Primul lucru pe care l-am constientizat a fost casi nimeni nu imi poate lua acest lucru. Acesta, cred eu, este secretul succesului. Sa constientizezi ca indiferent de ce se intampla in jur, fericirea trebuie sa vina din interior. Mersul firesc al vietii ne invata ca unii oameni vin si pleaca. Isi termina de jucat rolul apoi merg mai departe. Acest lucru nu inseamna ca am gresit cu ceva, ca suntem vinovate sau ca nu meritam afectiune.