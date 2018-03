Te trezesti cu greu in fiecare dimineata? Daca resimti si o lipsa constanta de energie, cel mai probabil nu te odihnesti cat sau cum ar trebui. Iar un somn calitativ este esential pentru sanatate. In mod contrar, te-ai putea confrunta cu probleme precum luarea in greutate, dificultati de concentrare sau performante sportive slabe. Mai mult, unele studii au aratat legatura dintre lipsa somnului si afectiuni precum bolile de inima, diabetul de tip 2 si depresia. Uite 5 lucruri care te impiedica sa ai un somn odihnitor si ce poti face pentru a preveni aceasta situatie.

1. Patul din dormitor are nevoie de imbunatatiri

O saltea veche sau de proasta calitate este unul din lucrurile care te pot impiedica sa ai un somn odihnitor. Desi exista mai multe cauze, doua dintre cele mai intalnite sunt lipsa unei sustineri corespunzatoare a corpului si alergiile. In prima situatie, fie simti arcurile de la saltea sau zonele denivelate, fie ai dureri de spate la trezire. In ceea ce priveste alergiile, acarienii isi pot dezvolta adevarate imperii in saltelele vechi, cauzand probleme respiratorii. Daca neplacerile de mai sus iti sunt cunoscute, poate este timpul sa vizitezi un magazin cu saltele de pat. Noile modele sunt mult mai performante, ofera o sustinere corecta a spatelui si nu se deformeaza in timp. In plus, majoritatea au huse antibacteriene si antialergice care impiedica depunerea prafului si dezvoltarea acarienilor sau a mucegaiului.

2. Consumi substante stimulente seara

Un alt lucru care te impiedica sa te odihnesti in timpul noptii este consumul substantelor stimulente. Cofeina poate ramane in organism pentru mai multe ore. Din acest motiv, nu este recomandat sa consumi dupa ora 6 seara cafea sau alte bauturi ce contin cofeina. Pe langa faptul ca iti va fi greu sa adormi, nici nu vei dormi foarte profund.

In ceea ce priveste consumul de alcool seara, desi te poate ajuta sa adormi, poate provoaca intreruperi ale somnului si cauza episoade de apnee. Vei intra direct intr-o faza profunda a somnului, ceea ce inseamna ca vei sari cateva etape esentiale pentru odihna organismului. Iar a doua zi te vei simti foarte obosita.

Mai putem mentiona aici consumul de mancare picanta sau bogata in grasimi, inainte de culcare. Acestea pot cauza aciditate la stomac, balonare si disconfort.

Desi foarte multa lume se relaxeaza inainte de culcare citind ultimele noutati pe telefon, sau rasfoind postarile de pe retelele de socializare, acest obicei nu este unul foarte sanatos. De fapt, in loc sa te ajute sa adormi, efectul obtinut va fi exact contrar. Privitul unui ecran, inclusiv al televizorului, ii va transmite creierului ca trebuie sa ramana intr-o stare de alerta. Specialistii spun ca atunci cand ne pregatim de somn organismul nostru secreta melatonina, un hormon care ne ajuta sa dormim. Toate informatiile transmise prin intermediului telefonului impiedica acest proces natural sa aiba loc. Astfel, vei avea dificultati in a adormi iar calitatea somnului va scadea considerabil.

4. Este prea cald in casa

Prea putine persoane se gandesc la efectele pe care temperatura din dormitor o are asupra somnului. Desi, conform ultimelor cercetari in domeniu, nu este un aspect ce trebuie neglijat. Temperatura organismului nostru se modifica in mod constant pe parcursul unei zile. Este mai ridicata in jurul pranzului, iar seara incepe sa coboare, fiind mai scazuta inainte si in timpul somnului. Din acest motiv vei adormi mult mai usor intr-o camera in care este mai rece, decat intr-una in care este cald. Temperatura recomandata pentru un somn odihnitor este intre 16 si 21 de grade Celsius.

In plus, organismul elibereaza mai multa melatonina atunci cand temperatura este mai scazuta. Fiind si unul dintre cei mai eficienti hormoni anti-imbatranire, te va ajuta sa iti pastrezi tineretea pentru o perioada mai lunga.

5. Gandesti prea mult

Stresul este inamicul principal al somnului. De multe ori, cand te asezi in pat, incepi sa te gandesti la tot felul de lucruri, ceea ce te impiedica sa adormi. Fie ca este vorba de un proiect de la serviciu sau de discutia pe care ai avut-o cu prietenul tau, daca gandesti inseamna ca nu dormi. Iar uneori, pentru ca lucrurile sa fie si mai complicate, gandul ca nu vei reusi sa te odihnesti din aceasta cauza inrautateste situatia. Cand se intampla asta, oamenii pierd notiunea timpului. Se pot trezi si apoi pot adormi din nou fara sa fie neaparat constienti de acest lucru. Prin urmare, somnul va fi fragmentat iar la trezire vei fi mai obosita decat erai atunci cand te-ai culcat. Daca ti se intampla sa nu poti inlatura gandurile dupa ce te-ai intins in pat, este recomandat sa te ridici si sa faci ceva care iti va tine mintea ocupata. Poti, de exemplu, sa faci un puzzle si abia apoi sa incerci din nou sa adormi.

Un somn calitativ este esential pentru sanatate. Din pacate de multe ori nu acordam suficienta importanta obiceiurilor pe care le avem inainte de culcare, sau atmosferei din dormitor. Tine cont de sugestiile de mai sus si bucura-te de avantajele unei minti odihnite.