Pentru ca meniul tau zilnic sa fie unul sanatos, este neaparat necesar ca acesta sa includa fructe si legume, intrucat acestea constituie o importanta sursa de elemente nutritive, dintre care cele mai importante sunt vitaminele si mineralele. Cercetatorii de la Universitatea din Otago (Noua Zeelanda) au descoperit, de asemenea, in cadrul unor programe de studiu recente, ca fructele si legumele consumate in starea lor naturala duc la un nivel de bunastare psihologica mai mare in randul persoanelor care aleg o astfel de dieta, in comparatie cu cele care le consuma preparate. De asemenea, aceste persoane au o sanatate mentala mai buna si mult mai putine simptome de depresie. Dar haideti sa vedem, in continuare, care sunt principalele beneficii ale legumelor si fructelor.

Legumele sunt recomandate deopotrivă pentru mentinerea, cat si pentru recuperarea sanatatii

Legumele sunt formate, in proportie de aproximativ 80%, din apa, contin foarte putine glucide, lipide si proteine și multa vitamina C. Vitamina C care se gaseste mai ales in frunzele verzi iar aportul acesteia este foarte important pentru organismul nostru, care nu o poate sintetiza altfel. Printre elementele nutritive care se regăsesc în legume în forma lor naturală se află și fibrele, care nu doar că sunt vitale pentru organismul nostru, ci si contribuie la o digestie echilibrata, regleaza tensiunea si ne ajuta in lupta impotriva obezitatii.

Consumul zilnic de legume este recomandat nu doar persoanelor sanatoase, ci si celor care sufera de anumite afectiuni, intrucat acestea au capacitatea de a vindeca organismul si nu doar de a-l intari, de a creste nivelul imunitatii sau de a preveni bolile. Tot legumele pot combate stresul oxidativ, care ne îmbătrânește celulele si ne predispune la boli. Este importat sa mai stii ca doar antioxidantii din legume si fructe ne fac cu adevarat bine, si nu si cei pe care ii gasim in suplimentele de la farmacie, care pot avea chiar efecte daunatoare asupra organismului uman.

De asemenea, ar trebui sa te axezi pe consumul de legume locale, de sezon, intrucat acestea nu au fost transportate pe un drum foarte lung pana in magazinul de unde le cumperi si nici nu au fost depozitate foarte mult timp. Si pentru ca, de multe ori, nu suntem asa incantati sa consumam legume, ar trebui sa mai stim ca achizitia unui robot de bucatarie, cum este cel de la Philips, ne poate ajuta sa includem mai multe legume in meniul zilnic, dupa cum au demonstrat-o studiile realizate in acest sens.

Fructele ne ajuta sa ne mentinem greutatea si sa avem zilnic un tonus bun

Consumul de fructe asigura organismului nutrientii vitali necesari, ne ajuta sa ne mentinem mereu in forma si reduce riscul bolilor cronice. Fructele au un bogat continut de minerale, vitamine si fibre, asigurandu-ne multa energie si sanatate, indiferent de varsta. Analizand putin mai in detaliu continutul fructelor, ar trebui sa stim ca acestea contin, in principal, apa, saruri minerale, vitamine si celuloza, avand, in acelasi timp, un continut scazut de proteine si glucide, ceea ce echivaleaza cu o valoare energetica minima. Vitaminele continute, in principal, sunt vitaminele C, B1 si B2, iar sarurile minerale sunt potasiul, calciul, fierul, iodul si fosforul. Astfel, fructele au actiune mineralizanta, vitaminizanta, laxativa (prin continutul de celuloza) si diuretica (prin continutul ridicat de apa). Ar trebui sa mai stii ca fructele au o valoare nutritiva mai mare atunci cand se afla in perioada lor de crestere, adica in sezon, cand este si cel mai potrivit moment sa le consumi.

Desi in Piramida lui Maslow fructele se situeaza undeva spre varful valorilor nutritionale, stilul nostru de viata modern nu prea tine cont de acest aspect. Fructele ar trebui sa se afle la loc de cinste in dieta noastra zilnica, intrucat eforul fizic pe care il depunem este destul de limitat, motiv pentru care avem nevoie sa ne hranim cu alimente care ne ofera un mare surplus de energie insa au un aport caloric redus. In trecut, situatia era diferita, omul avand nevoie mai mult de proteine, carbohidrati si grasimi, datoria efortului fizic considerabil pe care il depunea.

Pentru a te putea bucura zi de zi de efectele benefice ale fructelor si legumelor, specialistii iti recomanda sa consumi cel putin cinci portii de legume si fructe pe zi.