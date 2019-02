5 sfaturi de aur pentru o viata mai activa

Un stil de viata activ are numeroase beneficii, nu numai pentru starea noastra de spirit, dar mai ales pentru sanatate.

Programul ocupat si sarcinile zilnice ne mananca mult din timpul liber. Astfel, avem de multe ori senzatia ca nu mai avem timp sa facem miscare si nici suficienta energie pentru asta.

Sedentarismul are efecte nocive pentru sanatate, mai ales in cazul femeilor care lucrează la birou. Colesterolul crescut, problemele cardiovasculare, nivelul scazut de energie, oboseala cronica si depresia, toate pot fi exacerbate de un stil de viata pasiv. Daca iti doresti sa fii mai activa, dar nu stii de unde sa incepi, iata cateva idei care te vor motiva si te vor ajuta sa renunti la viata sedentara:

Mergi la o plimbare scurta

Daca nu te simti inca pregatita sa iti faci un abonament la o sala de fitness, de teama ca nu te vei duce la antrenamente, poti incepe prin a face zilnic cate o plimbare scurta, de 15-20 de minute. Alterneaza mersul alert cu pasii lenti si iti vei pune rapid sangele in miscare, lucru care te va ajuta sa te odihnesti mai bine si sa te simti in forma. Pentru a-ti mentine motivatia, monitorizeaza-ti numarul de pasi, ritmul cardiac si progresele cu ajutorul unei bratari de fitness sau al unui ceas inteligent si elegant. Sunt niste gagdet-uri excelente pentru persoanele care au nevoie de un plus de motivatie ca sa nu renunte la miscare. In plus, acestea te pot ajuta sa evoluezi, treptat, pana cand vei fi pregatita sa iesi la un jogging usor.

Renunta la mersul cu liftul

Daca ai obiceiul sa iei liftul de fiecare data cand ai de urcat chiar si doua etaje, este timpul sa renunti la el. Urcarea scarilor este un exercitiu fizic excelent daca vrei sa iti tonifiezi musculatura, sa iti imbunatatesti circulatia si sa dobandesti rezistenta. Cinci minute de urcat scarile pot arde pana la 150 de calorii, asa ca data viitoare cand mai ai de urcat cateva etaje renunta sa mai chemi liftul.

Mergi pe jos la cumparaturi

Atunci cand ai de cumparat doar cateva lucruri, evita sa mai iei masina si mergi pe jos pana la magazin. Vei simti schimbarea mai ales daca faci parte din cei care si-au creat prostul obicei de a se urca la volan chiar daca supermarketul e la coltul strazii. Pe langa faptul ca vei economisi timp, pentru ca nu vei mai sta minute bune sa gasesti un loc de parcare, vei face putina miscare: caratul pungilor cu cumparaturi pana acasa iti va intari musculatura bratelor si spatelui.

Nu mai pierde noptile

Cand nu ne odihnim suficient, singurul lucru pe care vrem sa il facem cand ajungem acasa, dupa o zi de munca, este sa ne intindem pe canapea si sa ne relaxam. Lipsa somnului nu numai ca te poate face sa iei kilograme in plus, dar este si motivul pentru care te simti mereu lipsita de energie si nu mai ai putere sa faci miscare. Daca dormi sapte-opt ore pe noapte, dar te trezesti mereu obosita, o idee buna este sa iti monitorizezi somnul cu ajutorul smartwatch-ului, astfel incat sa iti dai seama de ce te trezesti in timpul noptii sau de ce nu te odihnesti suficient de bine.

Ia-ti pauze de cinci minute la birou

Statul la birou timp de opt ore pe zi este, adeseori, cauza durerilor de spate, a durerilor musculare si a senzatiei de amorteala pe care o resimti in tot corpul. Chiar si cinci minute de pauza la fiecare ora lucrata (timp in care sa iti dezmortesti articulatiile si sa faci cativa pasi) pot elibera tensiunea acumulata in muschi si iti vor pune sangele in miscare. Te vei intoarce la birou reenergizata, te vei concentra mai bine si vei fi mai productiva.