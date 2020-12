5 Rezoluțiile de wellness și fitness pentru un an nou mai fericit

Iată cinci rezoluții pentru un 2021 mai fericit și mai sănătos:

2020 a fost fără îndoială un an dificil. Între pandemia globală care a întrerupt ritmul vieții așa cum îl știam și multe alte evenimente care au indus anxietate, sunt sigură că mulți dintre noi sunt gata să apese pe butonul de “restart” în 2021 și să umple noul an cu cât mai multă pozitivitate și stare de bine. De fapt, conform celui de-al treilea sondaj anual “Writing off the Year”, printre cele mai frecvente rezoluții s-au numărat: mai multă mișcare, decizii alimentare mai sănătoase și focus pe îngrijirea personală. Începutul noului an este un moment foarte bun pentru a seta noi obiective de fitness și pentru a avea un stil de viață mai sănătos.

Iată cinci rezoluții pentru un 2021 mai fericit și mai sănătos:

Acordați prioritate sportului în familie

Dacă am învățat ceva anul acesta, este faptul că familia și sănătatea noastră sunt cele mai importante. Mulți dintre noi am petrecut semnificativ mai mult timp cu familia în acest an. Lăsând deoparte lecțiile desfășurate acasă, nu v-ați simțit bine să aveți mai mult timp cu cei dragi? Pe măsură ce ne vom intra în ritm, în contextul noii normalități, asigurați-vă că vă veți face în continuare, timp pentru familie. Activitățile sportive, în interior sau în aer liber, sunt preferate de familia mea. Indiferent dacă aceste activități înseamnă drumeții în familie sau mici provocări de fitness în jurul casei, o bună formă fizică, în paralel cu distracția în familie, este întotdeauna o situație cu beneficii de ambele părți.

Încercați ceva nou

Dacă aveți deja o rutină de fitness, este foarte bine! Dar includerea unor activități diferite vă va ajuta să vă păstrați mereu în formă. Practic, nu vă puteți îmbunătăți forma fizică dacă faceți întotdeauna același lucru. Indiferent câtă activitate fizică faceți, cel mai bun mod de a vă asigura că este suficient, este de a include programele de antrenament în rutina zilnică. La cât de ocupați suntem, mișcarea poate fi primul lucru de care uităm cel mai ușor. În plus, monitorizarea exercițiilor zilnice și a duratei antrenamentului vă poate responsabiliza atunci când poate nu aveți familia, prietenii sau un grup de suport alături care să vă ajute să vă păstrați motivația.

Eliberați-vă mintea: Mai multă socializare, mai puțină implicare în online

Este mult mai ușor să duceți la bun sfârșit un program de antrenament când aveți un partener alături. În ultimul an, a trebuit să ne bazăm și mai mult pe tehnologie pentru a face antrenamente fizice. Deși tehnologia este un instrument foarte bun pentru a găsi rețete, programe de exerciții și conținut motivațional, ar fi bine să o utilizați pentru autodezvoltare și nu pentru a da atenție mesajelor negative. Anxietatea poate fi o distragere de la obiectivele de wellness. Păstrați-vă sănătatea mentală intactă în următorul an luând o pauză de la telefon și fiind prezenți mai mult timp. Invitând un prieten sau un membru al familiei să facă sport împreună cu voi, veți fi mai fericiți nu doar prin faptul că veți avea ocazia să petreceți timp împreună, ci vă va oferi și acea conexiune directă care este atât de necesară pentru psihicul nostru și pentru rezultatele de fitness.

Adoptați o dietă bazată pe plante

Compania Herbalife Nutrition a desfășurat recent un sondaj global realizat de OnePoll în rândul a 28.000 de persoane din 30 de țări și a constatat că 43% dintre respondenți au trecut la o dietă bazată pe plante în acest an. Alimentația vegetală, cum ar fi cartofii dulci și cerealele integrale, contribuie cu aport de carbohidrați pentru energie, dar este important să vă asigurați că primiți și proteine de calitate foarte bună pentru a dezvolta și menține masa musculară—combinația perfectă pentru gustarea de după un antrenament. Evitarea caloriilor goale și alegerea alimentelor bogate în nutrienți sunt esențiale atunci când sunteți stresați și ocupați și vă dau senzația de sațietate pentru mai mult timp. În concluzie: dacă nu acordați suficientă atenție obiceiurilor alimentare, nu veți obține rezultatele pe care vi le doriți.

Aveți grijă la risipă

Forma fizică este întotdeauna o prioritate pentru mine, dar acum vorbesc despre a face un pas înainte în ceea ce privește obiceiurile sănătoase și a începe să țineți cont, dincolo de propria persoană, și de nutriția oferită constant altor persoane.

Pandemia globală a alimentat insecuritatea alimentară, estimându-se că 132 de milioane de persoane vor fi afectate de malnutriție până la finalul anului 2020. Conform Organizației Națiunilor Unite pentru Alimente și Agricultură, o treime (sau 1,3 miliarde de tone) din toată hrana produsă în întreaga lume fie se pierde, fie se irosește, agravând și mai mult criza provocată de insecuritatea alimentară. Prin intermediul campaniei Nutrition for Zero Hunger, ajutăm la abordarea acestor provocări globale în ceea ce privește foametea, insecuritatea alimentară și malnutriția, punând la dispoziție resurse critice și expertiză comunităților din întreaga lume cu ajutorul celor mai importanți parteneri non-profit din cadrul rețelei noastre. În noul an, găsiți o cauză care este importantă pentru voi și modalități prin care să puteți da înapoi comunităților voastre.

Finalul anului este momentul perfect să reflectați asupra lucrurilor pe care doriți să le schimbați sau să le îmbunătățiți în viața voastră, în noul an. Mult noroc în călătoria voastră personală și vă doresc să aveți parte de stare de bine în 2021!

Text de Samantha Clayton, OLY, ISSA-CPT – Vice President, Worldwide Sports Performance and Fitness, Herbalife Nutrition

Featured foto by Milleflore Images via Shutterstock