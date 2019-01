Bluza stil furou din satin, reminiscență a nopților fierbinți, senzuale, cu pijamale delicate, eterice și atrăgătoare, iată, a migrat și în ținutele de zi. Și bine a făcut, la o adică! E versatilă, e sexy, e simplă și de efect.

O bluză din satin cu dantelă poate fi purtată pe sub sacoul office, pe sub cardiganele pufoase, pe sub paltoanele din stofă groasă, cadrilată, sau pe sub gecile din piele ori hainele din blană. Un maiou din satin cu dantelă poate fi asortat cam în orice gen de ținută, chiar și în cele mai sobre, pe sub blazere business, de exemplu!

Și pentru că acest gen de top s-a propus mult în acest sezon, și pentru că designerii au cam uitat de temperaturile reci de iarnă și au propus multe materiale fine, vaporoase, ne oprim și noi astăzi la bluza stil furou din satin. E luată din lenjeria de noapte, de inspirație din piese de budoire chiar, din lenjeria underwear purtată ca outwear! Să vedem, mai exact, cum reușim s-o asortăm în plină iarnă!