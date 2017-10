Bluze elegante cu maneci clopot - trendul de neratat al noului sezon

Bluza eleganta cu maneci clopot

M-am indragostit la prima vedere si iremediabil de aceasta bluza eleganta cu maneci clopot, datorita nuantei si materialului fin din care este confectionata.

Mi-ar placea sa am curajul sa o port asa cum arata modelul din imagine, cu o pereche de pantaloni in carouri si cu talie inalta, iar in pantofi sa pun pantofi oxford, dar ma stiu pe mine, asa ca i-as gasi locul in aceeasi combinatie cu blugi skinny.

