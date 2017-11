Cadoul cu care dai gata o persoana din zodia Pesti

Cadouri de casa pentru nativii zodiei Pesti

Pentru ca tin cu casa, nativii zodiei Pesti se vor bucura in orice moment sa primeasca drept cadouri accesorii sau decoratiuni pentru interior. Poate sa fie o simpla rama foto, o figurina de dimensiuni mici, o lumanare parfumata sau un ceas de perete frumos ambalat.

Sau, asa cum am ales eu, un tablou care sa se potriveasca cu atmosfera si restul decorului din camera si un dulapior de pus in biblioteca. Ii stiu pe multi care colectioneaza cutii.

Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand urmeaza sa faci un cadou cuiva din zodia Pesti este ca se pune accent pe ambalaj. Pestilor le place sa primeasca cadouri frumos ambalate, eventual in cutii impachetate in hartie cu imprimeuri dragute si cu o funda mare atasata.

