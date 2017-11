Nu gasesc o alta zi din calendar care sa ma bucure mai tare decat 25 decembrie. Desi Craciunul nu este acelasi fara zapada, iar oamenii se transforma de la an la an in niste insensibili cand vine vorba de aceasta sarbatoare magica, in casa mea nu accept sub nicio forma sa fie altfel decat o atmosfera de poveste.

Craciunul este si va ramane o sarbatoare a fericirii, a iubirii si a pacii interioare, iar luna decembrie o luna a cadourilor, a mirosului de brad si de portocale, a luminitelor si a decoratiunilor. Cum sa nu il iubesti si sa nu il astepti cu bratele larg deschise?!

In ciuda faptului ca de mai bine de trei ani nu mai avem zapada in ziua de Craciun si soarele bate cu atata putere incat ne lasa impresia ca este mai degraba Pastele, sunt de parere ca atmosfera din casa nu ar trebui sa dispara. Colindele ar trebui sa rasune de dimineata pana seara, filmele de sezon sa ruleze la tv, sa se manance portocale si sa se bea vin fiert. Daca ar fi dupa mine, as trage chiar si draperiile si as lasa doar o lumina difuza sa creeze atmosfera.