Ia-ti cel mai tare card de cumparaturi si asteapta pregatit(a) reducerile anului!

Card eMAG: 24 de rate fara dobanda la produsele Samsung

Mai mult, la oricare dintre produsele Samsung poti beneficia de 24 de rate fara dobanda.

Daca nu doresc sa achite in rate, clientii pot opta pentru plata integrala si pot beneficia de 0% dobanda pana la 56 de zile. Iar in cazul in care doresc sa renunte la produsul comandat, au la dispozitie 30 de zile pentru a-l returna, iar suma platita va fi restituita integral in contul aferent cardului de credit.

Tot cu cardul de cumparaturi eMAG de la Raiffeisen Bank ai 0% comision pe tranzactie pentru platile la comercianti in tara si in strainatate.

Ca sa intri in posesia cardului eMAG trebuie sa aplici pe site-ul eMAG. Banca va analiza si va raspunde cererii tale de acordare a cardului, pe care il vei ridica din agentie.