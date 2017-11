Cardigane si pulovere tricotate pentru zile friguroase

Nu stiu cum reusesc unele femei sa treaca prin iarna doar cu camasa pe sub geaca, pentru ca eu fara maiou si un pulover tricotat nu pot sa ies din casa. Am trecut la garderoba de iarna inca din luna octombrie, inclusiv la geaca scurta de iarna, si stiu ca o sa ma port asa pana tarziu in martie. Nu ma plang, pentru ca gasesc in cardigane si in puloverele tricotate confort, caldura si niste piese vestimentare chic si moderne din care cu greu vrei sa mai iesi.