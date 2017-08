Botine elegante din piele intoarsa

Botinele din piele intoarsa sunt in masura sa completeze orice outfit elegant, dar evita pe cat posibil sa le incalti pe timp de ploaie, pentru ca sunt pretentioase si risti sa le strici de la prima purtare.

Si daca tot vorbim despre botine pentru toamna, am cautat si am gasit doua modele in culorile in tendinte pentru acest sezon. Outfit-ul meu preferat care include o pereche de botine din piele intoarsa arata asa: pantaloni drepti cu buzunare, camasa alba oversize, geanta cu lant si palarie. Sau botine cu toc gros, blugi si pulover cu guler inalt.

In ceea ce priveste outfit-ul pentru o seara petrecuta in club sau la un eveniment, acesta este format dintr-o pereche de botine din piele intoarsa deschise in fata, fusta mulata cu crapatura si un top elegant din material fin.

Botine din piele intoarsa cu bot patrat Botine din piele intoarsa peep toe