6 tipuri de incaltaminte de iarna Pepe Jeans la reducere - de neratat!

Ghete elegante de iarna Pepe Jeans

De partea cealalta sunt ghetele elegante de iarna, categorie la care brandul Pepe Jeans are cu ce se lauda. Aici avem modele cu aplicatii, modele cu insertii stralucitoare, din piele naturala si piele intoarsa, modele cu platforma. Sunt recomandate in zilele cu mai putin zapada si fara polei. Ghetele elegante pot fi introduse in tinutele de ocazie, atunci cand mergem la un eveniment important sau intr-un club, dar si in tinutele smart casual.

Ghetele cu platforma Pepe Jeans au talpa antiderenta pentru a putea fi purtate fara griji in plin sezon geros. O sa arate fabulos cu blugi mom fit, pulover oversize si palton.

Botinele cu aplicatii si catarame mari vin in completarea tinutei de iesit in oras. Le-as propune intr-o tinuta all black, pentru accentuarea misterului creat de o astfel de tinuta.

Botine din piele cu aplicatii Ghete wedge Botine din piele intoarsa

Nu uita sa urmaresti oferta de ghete si botine de iarna Pepe Jeans si in perioada 17-19 noiembrie, cand Black Friday 2017 taie preturile la cele mai scumpe produse.

Sursa Foto Front Page: Pexels