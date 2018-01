6 geci tip pufa cu care sa sfidezi gerul oriunde te-ai afla!

De la an la an ma plang ca geaca pe care am purtat-o cu o iarna in urma nu mai are puterea sa ma incalzeasca iarna urmatoare, de asta se intampla sa ma panichez cand temperaturile scazute ma iau prin "surprindere". Si nu e vina nimanui, e doar vina mea pentru ca, desi imi cunosc situatia si stiu exact care este rezolvarea problemei, ma trezesc in toiul iernii tremurand de frig si promitandu-mi ca nu o sa mai las asta sa se intample.

Stiu de cativa ani ca geaca care ma poate ajuta sa sfidez gerul este geaca tip pufa, acea geaca impermeabila, cu gluga si vatelina. Momentan stau bine la capitolul rezistenta la frig, dar nu ar strica sa vanez ofertele online si sa imi achizitionez acum la reducere o geaca tip pufa.