5 haine cool pe care vreau sa mi le aduca... Black Friday 2017

Sa stau singura in intimitatea camerei mele, televizorul sa fie aprins, dar dat pe mute, si sa imi beau cafea in timp ce rasfoiesc magazinele online a inceput sa fie de aproximativ doi ani una dintre activitatile mele preferate. Pana atunci rasfoiam doar blogurile de fashion, iar cand am simtit ca stiu exact cum vreau sa arate stilul meu vestimentar, am trecut si la fapte, adica la achizitionarea produselor vestimentare.

Verific zilnic ofertele magazinelor online, insa recunosc ca pandesc perioadele cu reduceri. Acum, spre exemplu, fac o pauza de la cumparaturi pana pe 17 noiembrie, cand Black Friday da startul marilor reduceri si in sfarsit pot sa fac cateva arogante si sa imi cumpar hainute de firma la preturi placute cardului meu de salariu. Iata ce mi-a atras atentia: