O culoare foarte cool de primăvară-vară 2018: portocaliul

Orange is the new black. Nu știu dacă portocaliul este o culoare foarte cool de primăvară-vară datorită acestui serial sau pur și simplu a reușit prin propria-i strălucire să capteze titulatura de una dintre culorile must-have ale verii. Ideea este că se poartă și că este o culoare solară pe care nu ai voie să o ratezi, prea des nu te întâlnești cu ea! Însă nici pe care nu ai voie să o porți eronat. Așadar, ce este IN și ce este faux-pas când vorbim despre ce culori se poartă în 2018?