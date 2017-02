Rozul pudra intre culorile primaverii: ce haine roz purtam in 2017

Sunt genul de persoana careia atunci cand i se pune pata pe o haina sau pe o culoare, numai pe aceea o poarta. Asa am patit cu gri-ul. Cu toate ca nu am avut o slabiciune pentru aceasta culoare, doar imi place cum imi sta cu ea, m-am trezit cu o multime de tricouri, pulovere si cardigane in diferite nuante de gri, de la cel mai inchis la cel mai deschis. A urmat albastrul, verdele, iar acum rozul.

Rozul pudra spulbera orice imagine urata pe care o aveam asociata cu aceasta culoare dulce si plina de viata. Ca orice copila, am indragit-o pe Barbie si am acceptat-o cu tot rozul ei, insa am respins orice forma de roz in vestimentatia mea, in machiaj si manichiura.

Nu e vina mea ca rozul care se purta odata era mult prea intens si tipator. Pentru o persoana care s-ar imbraca de dimineata pana seara in negru, clar era prea mult. In 2016, insa, am fost fascinata de noua nuanta de roz aparuta.

Rozul pudra sau rozul prafuit, cum vrei tu sa ii zici, acel roz elegant, romantic si rafinat, de care nu ma mai satur sa il privesc si sa il port. Am cateva bluze elegante si pulovere in aceasta nuanta, dar si o pereche de pantofi sport si un palton primit cadou.

Pentru 2017 intentionez sa imi achizitionez o palarie, un trench de primavara, o rochie de ocazie si, de ce nu, o pereche de pantaloni.

Rochiile roz pudra au fost primele care mi-au atras atentia si m-au facut sa indragesc aceasta nuanta. Mi-au placut in mod special cele din catifea si cele pentru evenimente deosebite.

O alta piesa vestimentara pe care trebuie sa o ai neaparat in dulap este jacheta sau trench-ul roz, de care te poti folosi in crearea tinutelor elegante/office, dar si a unui outfit alcatuit din blugi, tricou si pantofi sport.