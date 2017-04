Imbracamintea sport - ideala pentru un picnic de weekend!

Sweaterul larg - confort si stil cool la picnic

Desi nu l-ai cataloga drept imbracaminte sport, sweaterul este o alta piesa ideala de picnic! Fie ca alegi un sweater tricotat, fie unul din bumbac ce aminteste de hanorace, alege un model oversize.

Pentru o tinuta relaxata, de weekend, de picnic in parc sau la padure, alege sa combini sweaterul cu pantaloni tip cullotes, de lungime midi si o pereche de mocasini, tip espadrile. Adauga si o palarie cu boruri largi si gata!

Pulovere si hanorace oversize

Daca te temeai ca sugestiile noastre de imbracaminte sport de purtat la picnic, vor fi confortabile si atat, ei bine, am avut grija sa iti sugeram piese ce imbina utilul cu placutul! Pentru mine, picnicul inseamna relaxare alaturi de iubitul meu si-atunci, daca sunt cu el, cum as putea sa fiu neglijenta in ceea ce priveste tinuta mea vestimentara? Avand acestea in gand, am sugerat si pentru tine un outfit de picnic relaxat dar nu in ultimul rand sexy! Sa ai un weekend cu soare!

Sursa foto front page – Pexels