Rochia cu motive retro - must-have pentru stilul Boho

Retro. Una dintre cele mai puternice tendinte ale iernii. Si poate, una dintre cele mai cuprinzatoare.

Pentru ca in sezonul rece al lui 2017, retro s-a extins de la anii ’20 pana la News Look-ul lui Dior din Anii ’50 si pana la geometrismele lui Cardin sau Courreges din anii ’60. Si fiindca este o tema atat de vasta si atat de eleganta, am ales cateva modele si cateva surse de inspiratie pentru un look retro, feminin, cautand cele mai frumoase rochii cu imprimeuri ce amintesc de anii ’20, ’30, ’40 si ’60.

1. Rochita cu imprimeu floral, in partea inferioara a fustei imi aminteste de anii ‘20. Am gasit mici influente la Fendi si Bottega Veneta si ceva mai puternice la Etro.

Caption: Poarta acest gen de rochie cu pantofi cu toc. Adauga unei rochii de aecst gen o curea subtire in talie si alege un ruj bogat, saturat, inchis la culoare.

Rochie anii '20: 279,30 lei

2. Tot de perioada rochiilor Flapper imi aminteste si rochia cu dungi si geometrisme, in stilul Art Deco. Am gasit variante paietate la Tommy Hilfiger, forme ce amintesc de picturile lui Klimt, aplicate pe voal, la Valentino si jocuri de dungi la Tome.

Caption: reinterpretarea anilor ’20 a pastrat eleganta perioadei, asa ca alege tocuri, bijuterii pretiose, tonuri nude, netrue in completare sau daca esti de-a dreptul curajoasa, poarta geometrismele cu vinil, umeri supradimensionati si mici accente dark, goth, chiar punk.

Rochie Art Deco: 160 lei

3. Rochita midi, cu fusta evazata, croita strans pe talie, cu print floral a la anii ’30 a fost interpretata de catre Fendi de exemplu, in rochite din catifea, purtate cu botine si sosete, intr-un stil scolaresc.

Caption: cauta rochia din catifea cu imprimeu sau broderie florala. Va ramane sigur in trenduri si dupa iarna si primavara! Poti purta acest model si la birou, si casual cu cizme de cauciuc, de exemplu, dar si la o petrecere. Vei fi sigur sofisticata!

Rochie anii '30: 199 lei

4. In anii ’40 devine chic rochite cu umerii captusiti si cu imprimeu abstract – flori stilizate, geometrisme. Am gasit cateva interpretari la Luisa Beccaria si Gucci.

Caption: Acest gen de rochie este perfecta cu ghete sau botine din catifea sau din piele intoarsa.

Rochie anii '40: 219,90 lei

5. Sa nu uitam de rochiile in silueta A, cu geometrisme, din anii 60 pe care Roksanda le-a interpretat cu succes.

Caption: Genul acesta de rochie se potriveste indigferent de silueta. Si poate fi versatila, usor de asortat si casual, dar si office sau pentru o ocazie speciala. Adauga accente de catifea si blana daca o porti seara. Alege o camasa alba pe dedesubt daca o porti la birou. Si daca alegi sa o porti casual, cizmele lungi, over-knee sunt perfecte!

Rochie anii '60: 175 lei

Sursa Foto Front Page: pexels.com