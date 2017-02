Show us your legs! Doamnelor, alegeti colanti cu transparente si fii sexy!

Nu mi-au placut niciodata hainele ostentativ sexy. Da, stiu ca nu se incepe niciun fel de monolog sau dialog cu “nu”. Se pune daca voi continua cu “da”? Ei bine, da, imi place misterul adus de micile gaselnite ale designerilor pentru acest sezon. Ma bucur ca decolteurile adanci, abdomenul la vedere, sliturile pana in talie sunt doar mici reminiscente ale unei sexualitati prea expuse, deloc feminine, deloc senzuale, prea “acolo”, prea la vedere, prea pentru toata lumea. Ma bucur pentru ca aceasta sexualitate deloc misterioasa, deloc invaluita de voaluri, deloc prinsa in penumbra iese din centrul scenei, si lasa locul senzualitatii. Lasa locul transparentelor sugerate usor-usor. Lasa locul insetiilor din dantela sexy, fina, grafica. Lasa locul micilor accente de voal transparent, cu atentie plasat unde trebuie si cat trebuie.

Desigur ca o rochie cu insertii transparente in zona taliei sau pe spate va fi sexy. Cu siguranta ca un top sau o bluza cu decupaje sau voal in anumite zone va atrage privirile, dar ce m-a fascinat in vestimentatia transparenta a sezonului sunt leggings-ii cu insertii transparente. Poate pentru ca ideea de leggings e mai degraba sporty. Maximum casual si atat. Ei bine, toamna/iarna 2017 m-a facut sa vad colantii altfel. Iata cum:

1. Poti purta pantalonii de tip leggings, desigur la sala sau intr-un stil sport, cool, urban. Alaturi de sweatere, T-shirt-uri sau layere de maiouri, bustiere si topuri.

Leggings 259,90 lei

Leggings 186 lei

2. Ce e mai sexy decat o pereche de leggings cu mici ferestre ce lasa la vedere pielea ta? Pai poate niste leggings ce o lasa la vedere, acoperita de voal sau dantela. Si ce e mai atragator decat sa imbini o doza de senzualitate cu una de relaxare? Cum adica? Adica leggings cu transparente, alaturi de cardigane, pulovere, in fine, orice fel de tricotaj pufos, maxi, cu cizme sau bocanci.

Colanti 151,99 lei

Leggings 186 lei

3. Daca ai un job ce nu prespune dress-code atat de draconic incat sa nu iesi din deux-piece, poti adapta legging de acest gen si la birou. Cum porti colantii in mixuri office? Cu camasi lungi, oversize, cu sacouri, pe sub rochii, cu ghete si cizme cu ceva toc.

Leggings 131 lei

Colanti 94,99 lei