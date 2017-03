Ce geanta office se poarta - Tendinte primavara/vara 2017

Ce geanta office se poarta in aceasta primavara? Am ales cele mai frumoase modele de genti si posete in trendurile sezonului. Citeste cum sa porti rochia business, pantalonii la dunga, fustele conice si camasile cambrate sau ce geanta asortezi unui stil smart-casual la birou