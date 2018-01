Cum sa porti pantalonii crop iarna - cu stil si sa nu ingheti!

Pantalonii crop par la prima vedere sofisticati si nu pentru toata lumea. Gresit. Pantalonii crop sunt pentru orice silueta, orice statura si se muleaza oricarui stil vestimentar.

Ca esti obisnuita sa porti doar incaltaminte casual sau ca preferi in orice moment al zilei camasa, sacoul si pantofii eleganti, vei gasi modele de pantaloni crop care sa se potriveasca in orice tip de tinuta. In continuare te las sa iti alegi modelul preferat pe care sa il porti in sezonul rece fara sa ingheti. Da, se poate!