Pantaloni cu talie inalta: cele mai potrivite modele pentru iarna asta

Blugi skinny cu talie inalta

Blugii skinny cu talie inalta sunt un must have. In sezonul rece, cu atat mai mult. Temperaturile scazute ne obliga sa acordam mai multa atentie sanatatii noastre, astfel ca vom opta pentru blugii cu talie inalta ca sa ne protejam mijlocul si sa nu permitem frigului sa intre pe sub geaca.

Combina-i cu pulovere tricotate sau cu helanci, camasi si body-uri.

Modele de blugi cu talie inalta