Perle pe haine si accesorii: un trend chic

Cunosteam prea putine detalii despre perle pana sa ma documentez pentru acest material, cu toate astea am fost dintotdeauna atrasa de ele ca un magnet si sunt singurele pe care le-as purta in permanenta ca si bijuterii.

Simple, unice si delicate, perlele accentueaza feminitatea si eleganta celei care le poarta.

Culorile perlelor pot varia: albe, rozalii, aurii, negre, cele mai valoroase fiind cele roz, alb-argintiu, crem, auriu, bleu – gri si negru.

Forma perlei poate fi de la perfect rotund pana la forme iregulate. Cele mai apreciate sunt perlele perfect rotunde, urmate de cele in forma de picatura (se spune despre perle ca sunt picaturile scoicilor).

Insa ce ne intereseaza pe noi cel mai mult este ca se poarta perlele pe haine si accesorii. Am cautat si am selectat cateva dintre modelele in tendinte pentru vara aceasta.