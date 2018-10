Cum să porți rochii babydoll din tulle pentru un look la modă

La Philosophy, rochia cu tulle în stil tutu este cu adevărat feminină, delicată și suavă. Este din voal fluid, roz prăfuit, cu muuulte volane pe decolteu, pe umeri și mâneci, pe toată suprafața fustei și în plus are buline Polka Dots. Toată îndulceala aceasta este, însă, ”spartă” de ciorapii negri și bocancii Punk. Pe contrast a mers și Ermanno Scervino care a combinat rochii babydoll din tulle, cu transparențe și multe volane, cu cizme lungi Dominatrix, totul All Black.

Pe All Black a mers și Alexander Wang la care am văzut rochii tutu din tulle și rochii din voal, transparente, cu pliuri, lenjerie intimă la vedere și stiletto. Și, pe lângă toate modelele de rochițe scurte ori midi, împodobite cu straturi de tulle sau voal, ar mai fi de menționat faptul că adesea designerii au prezentat rochii lungi din aceleași texturi transparente, adesea îmbinate contrastant sau completate de layere călduroase.

Așadar rochia cu tulle în stil tutu poate la fel de bine să fie varianta ideală de purtat la ocazii, evenimente sau ținute de party, cât și ziua, alături de geci Parka, jachete matlasate, cojocele de blană, haine de blană, geci din piele ori de blugi, straturi de tricotaje și accesorii pufoase și călduroase. Cât de mult vrei să forțezi nota și să lași creativitatea să zboare este deja vorba de curajul tău?

Sursa foto front page – Unsplash