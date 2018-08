Rochii de vară cu șliț: alege-le pe cele vaporoase, fluide, maxi, oversize sau cu talia accentuată

La Altuzarra am văzut rochii de vară cu șliț pe picior, din texturi metalice, paiete, cu un vibe Punk. Pe aceeași tentă a mers și Prabal Gurung, cu rochii sexy cu sliț pe picior și alte decupaje, bine plasate. La Carolina Herrera am întâlnit rochii midi cu șliț până la coapse, completate de imprimeu cu buline. Și tot cu buline am găsit rochii de vară cu șliț pe picior la Jason Wu (cu bretele și decupaj pe abdomen) ori Jacquemus (cu despicătură pe centrul fustei și top transparent).

La Proezna Schouler am primit un boost de energie retro, a la anii 20, cu rochii cu șliț pe mijlocul feței, cu aplicații lucioase și muuuulte pene de struț. La Carolina Herrera am găsit și rochia cu șliț asimetric, parte peste parte la rochii colorate, iar la Lanvin despicătura, alături de mânecile bufante, au spus o poveste retro, inspirată din anii 80 și 90, decorând o rochie-furou. La Vionnet, de exemplu, poți vedea cum arată și cele mai ”goale” rochii sexy cu șliț pe picior. Și spun asta pentru că designerul casei de modă a ales două despicături pe fiecare picior, cu adâncime până la talie. Wow!

Dacă observi puțin trendurile, vei vedea că pe lângă aceste decupaje și tăieturi fabuloase și revelatoare, designerii au mai făcut o pasiune și pentru materialele fluide, eterice, vaporoase, care se mișcă o dată cu corpul purtătoarei. Ori acest detaliu face ca modelele de rochii cu șliț adânc să fie și mai senzuale și feminine!

Rochii de vară cu șliț pe picior: modele de zi