Ce porți peste costumul de baie la plajă: avem noi câteva sugestii pentru anul acesta!

De câțiva ani, nu există concediu de vară fără accesorii de plajă. Nu aș vrea să recunosc că s-a întâmplat asta de cum am trecut pragul de 30, dar fie! Așa s-a întâmplat. Cam pe la 30 de ani, deși îmi axez vacanța de vară pe înotat și prea puțin stat la soare, pe nisip, am început să am o geantă de plajă mai mare. Și, invariabil, să am haine de purtat peste costumul de baie la mine. Așa că, de dragul meu, și al tău, astăzi vorbim despre piese de plajă pentru 2018!