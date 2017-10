Trusa de machiaj minimala sub 100 lei: iata ce produse cool am gasit!

Produse de make-up de la branduri cunoscute

Asadar, dupa ce ti-ai terminat listuta cu produsele de make-up de care ai nevoie, conecteaza-te la internet si cauta-le in magazinele online la cele mai mici preturi.

Eu am aruncat o privire scurta si am selectat rapid cateva produse de la branduri cunoscute precum Bourjois Paris, Revolution London si Rimmel London pe care le-am considerat de baza in orice trusa de machiaj, pentru incepatoare si profesioniste.

Le-am selectat, le-am calculat si toate insumate nu au depasit suma de 100 lei.

M-a ajutat faptul ca am gasit pachete promotionale, cum este setul fond de ten Rimmel + paleta de farduri. Astfel de pachete le gasesti cel mai des in magazinele online.

De asemenea, am gasit un creion 2 in 1: la un capat fard de pleoape + creion kajal la celalat capat. Este un produs util si practic, intrucat nu ocupa mult spatiu in geanta cu care mergi la birou sau in trusa de make-up din bagajul de calatorie.

Fond de ten + paleta de farduri pentru ochi Fard de pleoape + creion de ochi

Mascara neagra Revolution London Ruj nude Bourjois