Trucul de frumusețe pe care Elena Gheoeghe l-a învățat de la Thalia! Cum se menține artista tânără și frumoasă?

Elena Gheorghe are mare grijă de felul în care arată, ea fiind una dintre puținele vedete care nu a apelat la ajutorul medicului estetician pentru camuflarea ridurilor sau a micilor imperfecțiuni. Vedeta este atentă la alimentație, dar și la ritualurile zilnice de îngrijire.

Recent, Elena Gheorghe le-a oferit un pont celor care o urmăresc pe rețelele sociale și le-a povestit despre masajul sculptural, care ajută în prevenirea ridurilor. Vedeta a auzit pentru prima dată de acest serviciu de înfrumusețare la celebra Thalia și și-a dorit să găseasă pe cineva în România care să facă aceleași tip de masaj.

„Prima dată am auzit despre masajul sculptural la Thalia. Și chiar îmi doream să întâlnesc și la noi pe cineva care cunoaște tainele acestei terapii, pentru că nu e masajul acela simplu pe care îl știm noi de la cosmetică. E ceva mult mai complex. Datorită surorii mele, Ana, am întâlnit-o pe Simona, un profesionist cum nu cred că mai avem în România. După primele două ore de masaj am fost alt om: pielea era întinsă perfect, pomeți ridicați și fără cearcăne”, a declarat Elena Gheorghe, pe pagina sa de Instagram.