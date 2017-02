Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Pe Izabela Lacatus am cunoscut-o in sala de aerobic, in calitate de instructor de Pilates. O mana de om, insa plina de energie pozitiva si gratie. Habar nu am avut atunci ca aveam in fata o fosta campioana mondiala si aerobica la gimnastica aerobica. Izabela Lacatus s-a pregatit sa devina sportiva de performanta din copilarie. Odata retrasa din activitatea competitionala, a ales sa ramana in lumea sportului in calitate de antrenoare si instructor de fitness.

Ai facut gimnastica de performanta si ai participat la Jocurile Olimpice de la Barcelona, in 1992, daca nu ai fi suferit o accidentare. Ce anume te-a ajutat sa iti mentii moralul ridicat si ce anume te ajuta acum, in viata zilnica?

Am fost rezerva la Campionatul Mondial de Gimnastica Indianapolis 1991 iar inainte de Jocurile Olimpice din 1992 am avut o accidentare destul de urata, si nefiind aparatura medicala de azi, am aflat diagnosticul real cand am fost operata la glezna. Teoretic, in acel moment stiam ca incheiam cariera de gimnasta .....dar practic, dupa recuparare in 1994 am dat startul unei noi etape, gimnastica aerobica. Am avut langa mine familia care m-a ajutat sa trec peste acea perioada nefasta. Toti acesti ani 24, de gimnastica, m-au ajutat in a fi Omul, Instructorul, Profesorul de acum. M-au ajutat sa acumulez foarte multe cunostinte despre cum sa lucrez cu corpul uman, sa putem avea o sanatate buna, despre cum sa te prezinti in fata publiclui/ membrilor, sa comunici cu ei si sa le prezinti tot ce ai tu mai bun.

Ai castigat numeroase medalii in competitii internationale de gimnastica aerobica. Cum ai intrat in starea de spirit de invingator?

Atunci cand m-am apucat de gimnastica aerobica, aveam o nemultumire sufleteasca. Nu ajunsesem sa castig medalii la concursurile cele mai importante, europene sau mondiale, si acest lucru mi-a dat motivatia de a munci, iar dupa ce-am pris "gustul" a fost ca o hrana pentru suflet. Imi placea momentul cand ma urcam pe podium si canta imnul Romaniei.

Acum esti mama. Cum ai reusit sa iti mentii forma fizica?

Tot istoricul, de sportiv de mare performanta, m-au ajutat dar cred ca si "mama natura"

Care este rutina ta zilnica de ingrijire?

N-as putea spune ca e zilnica rutina dar imi place sa imi ascult organismul si cand are nevoie de refacere (masaj / jacuzzi/ somn) sa ii dau ceea ce are nevoie.