Cum combinam culorile in tendinte in primavara 2017

Cand exista insa varietate in ceea ce priveste selectia de culori, cresc si posibilitatile de creare a cat mai multe tinute originale. Pentru ca nu e cazul sa fii cuminte si retinuta chiar intotdeauna, sa incerci doar tinute unicolorate sau in combinatii ghidate dupa regulile artistice de baza, ci sa testezi, sa depasesti limitele si sa iti pui in practica imaginatia si creativitatea. Pana si culorile in tendinte de primavara aceasta te incurajeaza.

Cum culoarea anului a fost selectata pentru 2017 ca fiind verdele greenery, o culoare vibranta, plina de viata si de naturalete, primavara 2017 nu putea decat sa se anunte la fel de vie si vibranta.

In tendintele de culori de primavara 2017 se numara albastrul puternic in nuante de albastru cobalt, lapis lazuli sau Niagara; verdele fistic – apropiat de verdele menta, dar si de verdele greenery; galbenul-primula, ca al florilor de galbenele sau primula; rozul pudra sau rozul nude, numit de specialisti si hazelnut, pentru ca se apropie de nuanta alunelor de padure. In concluzie, moda in primavara 2017 e cat mai mult inspirata de natura, de viata.

Asadar, orice combinatie de astfel de culori in tendinte ai incerca, nu ai cum sa dai gres.