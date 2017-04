Rochii de zi cu volane: stilul office indraznet

Primavara-vara 2017 este un sezon al indraznelii. Este sezonul in care se poarta umerii goi. Este sezonul in care se poarta rochiile lungi din dantela. Este sezonul in care sandalele cu toc sunt vedete! Deci este un sezon al feminitatii. Si-atunci sa aducem feminitatea la birou!

Sa nu ne intelegem gresit, stilul ladylike pentru primavara-vara 2017 nu este copilaros. Sau ludic. Sau sexy. Sau retro. Ci unul indraznet care le aduna pe toate. Iar rochiile de zi cu volane sunt exact ce trebuie pentru o tinuta office cu atitudine!