Cum se poarta volanele: de la bluze cu umerii goi la sandale

Au facut ce-au facut si au reusit! Volanele sunt vedetele tinutelor tale pentru primavara-vara 2017! N-o spun eu! O spun prezentarile de moda ale marilor designeri in care volanele au fost loc de cinste. Adica peste tot! Dar chiar asa, cum se poarta volanele in vara asta? Pe scurt, de la bluze cu umerii goi la sandale cu toc. Pe lung, citeste mai jos!