Numaratul caloriilor s-a dovedit a fi ineficient in comparatie cu accelerarea metabolismului cand vine vorba despre pierderea in greutate. Slabesti mai usor daca ajuti corpul sa consume la capacitate maxima energie calorica. Pe asta s-au bazat si cercetatorii cand au inceput sa studieze fenomenul. Dupa ce au facut cercetari, expertii au descoperit ca oamenii optimisti ard mai eficient grasimea corporala decat ceilalti.

Un tranzit intestinal fara probleme nu este de ajuns pentru a accelera metabolismul, daca e sa ne luam dupa descoperirea oamenilor de stiinta. Acestia au descoperit ca si serotonina are o contributie demna de luat in seama la arderea caloriilor, potrivit mindbodygreen.com. Supranumita si “hormonul fericirii”, serotonina este un neurotransmitator esential pentru buna functionarea a corpului si a creierului. Iar oamenii optimisti au in corp suficienta serotonina care ii ajuta sa metabolizeze mai usor grasimile.

Pe scurt: serotonina arde grasimile

Se stie de multa vreme ca serotonina are un impact major in deciziile pe care le luam cand vine vorba despre mancare. Altfel spus, in functie de cantitatea de serotonina din corp mancam mai mult sau mai putin si facem sau nu alegeri alimentare sanatoase. De ce? Pentru ca acest neurotransmitator trimite informatii creierului despre aspectul, mirosul si gustul mancarii.

Noul studiu, ale carui rezultate au fost publicate in jurnalul “Nature Communications”, a scos la iveala o gena numita “FLP-7”, care este responsabila cu arderea grasimilor in orgasnim. Gena cu pricina este activata de serotonina. Dupa ce este secretata de creier, “FLP-7” circula in tot corpul si ajunge in intestin, unde ajuta procesul de ardere a grasimilor.

foto interior si prima pagina: Sjale , Shutterstock