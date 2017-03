Bogata in minerale si vitamine, salata verde este foarte scazuta in calorii. Consumarea ei zilnica, in locul alimentelor pline de grasimi, te ajuta sa pierzi in greutate, fara sa te infometezi.

Ce salata trebuie sa alegi

Stai departe de salata iceberg si opteaza pentru cea inchisa la culoare: Kale sau rucola. Ambele sunt alegeri excelente, pentru ca au un continut caloric scazut. O cana de varza creata, de exemplu, contine doar 8 calorii. Utilizeaza doua cani de salata.

O cana de varza creata asigura intre 21 si 25% din necesarul zilnic de vitamina C si intre 125 si 150% din necesarul de vitamina K, spre deosebire de salata iceberg, care furnizeaza pana la 3% din vitamina C si pana la 23% din necesarul de vitamina K.

foto prima pagina: Elena Shashkina , Shutterstock