Datorita continutului de carbohidrati, painea este considerata a fi un aliment de baza in alimentatie. In cazul in care vrei sa renunti la ea, este indicat sa iti iei portia de carbohidrati din alta parte.

O luna de zile fara paine

Nu te gandi ca tesutul adipos de pe abdomen va disparea ca prin minune. Primul efect resimtit este doza mare de energie si lipsa balonarii.

Creierul are nevoie de carbohidrati, deoarece acestia reprezinta sursa principala de energie. Daca renunti definitiv la paine, corpul va incepe sa produca mai multe cetone, adica te poti confrunta cu stari de ameteala, greata, insomnii.

Cerealele integrale, cea mai bună sursa de carbohidrati

Poti sa inlocuiesti painea cu cerealele integrale, mai ales ca graul contine fibre si ajuta la reglarea nivelului de zahar din sange.

