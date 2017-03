Dintre toate grupurile de alimente analizate, cercetatorii de la Harvard au descoperit ca verdeata (spanacul, salata verde, kale) au fost asociate cu cel mai mare grad de protectie impotriva bolilor cronice. Mai exact, o portie pe zi reduce cu 20% riscul de infarct si accident vascular cerebral, scrie doctorulzilei.ro.

Spanacul este un adevarat depozit natural de vitamine si minerale. Contine saruri minerale – sulf, mangan, cupru, zinc, iod, fier, magneziu, fosfor, calciu, sodiu, potasiu, vitamine (A, B1, B2, B12, PP, C), acid folic, lipide, glucide, aminoacizi.

Interesant in cazul spanacului este ca, desi nu contine atat de mult fier cum se credea in trecut, fiind devansat de alte legume, totusi contine o substanta numita saponina, ce are proprietatea de a ajuta organismul sa asimileze bine fierul. Astfel, efectele in combaterea anemiei, spre exemplu, pot fi mai bune in cazul in care se consuma spanac decat alte legume ce contin o cantitate mai mare de fier. Nu e greu sa-l introduci in dieta zilnica pentru ca spanacul poate fi preparat in multe moduri, insa cele mai sanatoase sunt supele de spanac, sucul si salatale cu spanac.

Citeste continuarea pe Realitatea.net

foto interior si prima pagina: IriGri , Shutterstock