Pe vremuri, fasolea verde era denumita "carnea saracului", datorita continutului mare de proteine. Aceasta este originara continentului american, fiind adusa de catre spanioli in secolul al XVI-lea in Europa.

Fasolea verde aduce numeroase beneficii organismului nostru, putand fi consumata si preparata in diverse moduri.

Are un continut bogat de proteine si fibre, o serie bogata de vitamine, atat liposolubile cat si hidrosolubile (vitamina A, provitamina A (beta caroten), gama din complexul de vitamine B, vitamina C, vitamina K), minerale (calciu, fier, potasiu, magneziu, cupru, chiar si fosfor etc.) si acizi grasi omega 3.

Fasolea verde contine o cantitate foarte mare de apa (circa 90%) si este o sursa buna de acid folic (care previne defectele tubului neural ale fatului) si care, impreuna cu vitamina B12, este esential pentru sinteza ADN-ului si pentru diviziunea celulara.

Citeste continuarea pe Realitatea.net

foto interior si prima pagina: leonori Shutterstock