Sunt momente in care simt ca vad viata precum un camp de lupta. Cauza acestor rani de lupta variaza de la o zi la alta si de la o persoana la alta: o despartire amara, pierderea unui iubit, probleme financiare, probleme de sanatate si lista continua si continua. Cu toate acestea, un singur lucru este sigur: aceste pierderi emotionale sustinute pe campul de lupta din viata de zi cu zi pot fi devastatoare pentru bunastarea sufletului nostru pe termen lung.

Este foarte usor sa fii coplesita si cu sufletul zdrobit de o situatie negativa si sa renunti la a iti mai oferi o sansa pentru a merge mai departe. In aceste vremuri te simti vulnerabila. Sistemul tau de avertizare emotionala este in alerta rosie si poti intra cu usurinta in zona negativa, considerand ca intreaga lume este impotriva ta. Atunci incepi sa lansezi cateva ganduri inspaimantatoare, distructive... precum o racheta care nu vizeaza nimic in particular.

Aceste ganduri si cuvinte explozive pot provoca rani emotionale care te fac sa crezi ca esti o victima si esti inselata.

"Viata mea este din ce in ce mai grea."

"Niciodata nu voi ajunge sa imi traiesc visul."

"Nu voi gasi niciodata pe cineva care sa ma iubeasca pentru ceea ce sunt."

"Nu am ce sa fac pentru a rezolva asta."

"Viata este este o mizerie."