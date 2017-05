Vrei sa fii extraordinara? Atunci incepe cu tine - poti fi o persoana obisnuita la o slujba obisnuita care face lucruri obisnuite intr-o zi obisnuita. Nu exista avantaje speciale. Nu exista abilitati remarcabile care nu pot fi duplicate. Nu exista un cont bancar mare. Apoi, intr-o zi, iei decizia de a face ceva in plus. A face ceva extra. Si nu doar in acea zi. Ci zi dupa zi.