Potrivit budismulului ZEN nu trebuie sa cautam un sens in viata - in schimb aceasta invatatura traditionala ne ajuta sa depasim dificultatile vietii. Ne invata sa avem rabdare, sa fim atenti la ce se intampla in fiecare moment si sa ne concentram pe aici si acum.

Am adunat pentru voi 25 de citate si proverbe ZEN care va pot arata calea catre o viziune diferita asupra vietii, care pot oferi raspunsuri la multe dintre cele mai importante intrebari pe care vi le-ati pus vreodata.

1. Alege-ti prietenii cu precautie, planifica-ti viitorul cu un scop si modeleaza-ti viata cu multa credinta.

2. Ceea ce nu a fost pierdut vreodata nu poate fi nicicand gasit.

3. Purtam inauntrul nostru minunile pe care le cautam in afara noastra.

4. Retineti ca voi sunteti intotdeauna responsabili pentru ce se intampla si astfel transformati-va.

5. Azi, mai mult ca oricand, viata trebuie sa fie caracterizata de un simt al responsabilitatii universale, nu doar natiune catre natiune si om pentru om, ci si om catre alte forme de viata.

6. Semeni o fapta, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin.

7. Urmeaza cei trei R: respect pentru tine, respect pentru ceilalti, responsabilitatea pentru toate actiunile tale.

8. Daca vrei sa schimbi lumea, incepe cu urmatoarea persoana care vine la tine lovita de nevoie.

9. Nu ai niciodata parte de mai multa durere decat poti duce. Niciodata nu primesti mai mult decat poti lua.

10. Toate lucrurile care conteaza cu adevarat, frumusetea, iubirea, creativitatea, bucuria si pacea interioara rasar de dincolo de ratiune