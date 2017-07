Potrivit Jurnalului de Studii Comportamentale si Psihiatrie Experimentală din SUA, in cercetare au fost incluse persoane cu depresie usoara, pana la moderata. S-a constatat ca subiectii depresivi sunt tentati sa stea adunati de umeri si cu spatele incovoiat. Grupul monitorizat a fost impartit in doua. Primul a fost format din persoane lasate sa stea asezate in pozitia lor normala.

Cele din al doilea au fost puse sa stea in pozitie verticala, legate de umeri si de spate cu banda de fizioterapie. La final, ambele grupuri au fost testate psihologic printr-un chestionar pentru masurarea simptomelor legate de starea de spirit. Astfel, s-a constatat ca cei care au stat in pozitie dreapta au avut niveluri mai mici de oboseala si anxietate.

Vrand, nevrand, toti ne famialiarizam cu fenomenul ieversibil al imbatranirii, insa unul dintre lucrurile care fac diferenta intre aspectul fizic incovoiat, inestetic si cel drept, elegant, este strans legat de postura adoptata de-a lungul vietii.

