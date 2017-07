Meditatia face parte dintre acele lucruri care nu ies niciodata din prima. Uneori ai nevoie de zile, saptamani si chiar luni bune pana sa ajungi sa meditezi cu adevarat. Lucrurile stau diferit de la persoana la persoana dar daca ai rabdare, vei reusi. Cand esti insa la inceput, meditatia iti poate da batai mari de cap, iar de multe ori exista riscul sa renunti chiar inainte de a incepe.

Intri in panica si crezi ca nu vei reusi sa meditezi niciodata? Trebuie sa lucrezi la calmarea mintii tale inainte de orice.

Ai dreptate sa-ti faci probleme ca nu-ti iese; nu e usor sa meditezi. Sa stai cu ochii inchisi siCum vine asta, cand suntem obisnuiti atat de mult cu gandurile noastre? Am citit undeva o chestie pe care nu o pot uita: mintea noastra traieste doar in trecut si in viitor, niciodata in prezent.

Te-ai gandit vreodata la asta? Pentru ca rotitele din creier nu se opresc niciodata, nu stim sa-i dam ragaz mintii noastre sa se “odihneasca”, deci nu stim ce sa facem ca sa putem sa meditam.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: Nejron Photo, Shutterstock