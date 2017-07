Uneori, afluxul de munca, problemele de zi cu zi si stresul pun stapanire pe viata noastra. Mintile noastre devin epuizate si nu mai stim ce sa facem pentru a zambi si a vedea micile bucurii care ne inconjoara. De aceea trebuie sa ne amintim ca din cand in cand sa ne relaxam mintea.

Pe Fit Brains am gasit 6 trucuri eficiente pentru a va ajuta sa va relaxati si sa va linistiti mintea in timpul zilelor stresante.

1. Yoga sau meditatie

Exercitiile de yoga sau meditatia va ajuta sa va relaxati corpul, mintea si sufletul. Puteti incerca sa mergeti la o clasa de yoga si veti observa inca de la prima sedinta rezultatul incredibil. De asemenea, puteti incerca sa meditati acasa, asezandu-va intr-o pozitie confortabila, inchizand ochii, eliminandu-va toate gandurile negative din minte si gandindu-va la ceva frumos, natural. O sedinta de meditatie ar trebui sa dureze intre 10 si 30 de minute.

2. Ramaneti hidratati

Suna amuzant, insa este un pas foarte important. Consumati cat mai multa apa pentru a va mentine corpul hidratat si curat. Toxinele se pot acumula in organism daca acesta este deshidratat, adesea intunecand gandurile pe care le aveti.

3. Ascultati muzica

Ascultand melodiile care va plac reusiti sa declansati eliberarea de endorfine naturale din creier. De aceea, psihologii ne recomanda ca atunci cand totul este intors pe dos si nimic nu mai are sens, sa facem o mica pauza si sa ascultam muzica linistitoare care ne place.

4. Luati o pauza

Unul dintre cele mai bune trucuri pentru relaxare este sa va opriti creierul din taskurile si sarcinile pe care trebuie sa le gandeasca/ rezolve si sa mergeti la o plimbare in natura, sa mergeti la inotat sau chiar sa faceti treburile usoare de prin casa - spalatul rufelor, pregatirea unui fel de mancare preferat.

5. Mancati bine

Reduceti alimentele care stimuleaza creierul (cafeaua, bauturile energizante, sucurile si dulciurile). De asemenea, incercati sa evitati consumarea alimentelor fast food, grase si semipreparate. Sunteti ceea ce mancati, asa ca incercati sa mancati sanatos pentru a avea o minte sanatoasa.

6. Bucurati-va de voi

Invatati sa apreciati mai mult ce aveti in jurul vostru; petreceti mai mult timp singuri, in compania propriei persoane. Toti traim in trupurile noastre suficient de mult pentru a cunoaste ce ne place si ce nu, ce ne ajuta sa ne relaxam si ce nu. Uneori, avem nevoie de o singura pauza.

Un pui de somn, un masaj de relaxare, o baie cu spuma... gasiti care este activitatea care va ajuta sa uitati de probleme si relaxati-va sufletul.

