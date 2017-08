Ceapa este una dintre cele mai populare legume din intreaga lume. Este utilizata ca ingredient in diverse preparate culinare de mii de ani. Productia mondiala de ceapa este in continua crestere, astfel, in prezent, ceapa este una dintre cele mai des cultivate legume dupa rosii. Exista mai multe varietati de ceapa: rosie, galbena, alba, verde, fiecare avand propria sa aroma unica. La nivel mondial exista peste 600 de soiuri de ceapa.

Ceapa rosie este cea mai bogata in vitaminele A, B si C, saruri minerale precum: fosfor, natriu, calciu, magneziu, zinc si fier, acid folic si biotina, substante cu caracter antibiotic si diuretic. Proprietatile sale se pastreaza intacte daca se consuma in stare cruda.

Ceapa este caracterizata de continutul ei bogat in tiosulfinate, sulfuri, sulfoxide si alti compusi odoriferi. Cistein-sulfoxizii sunt principalii responsabili pentru aroma cepei si producerea de compusi care duc la iritarea si lacrimarea ochilor. Tiosulfinatele au proprietati antimicrobiene.

