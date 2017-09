Aura ta este un camp de energie care radiaza si iti inconjoara intreg corpul. Aceasta reprezinta totalitatea proiectiilor eului fizic si non fizic; de asemenea, ea poate contine ganduri, emotii si spiritul tau. Sunt persoane care pot vedea aura (chiar daca aceasta nu este vizibila cu ochiul liber).

In momentul in care te confrunti cu probleme, esti stresata, te simti trista si nu iti mai gasesti puterea de a merge mai departe, si aura ta are de suferit. Emotiile negative pot duce la crearea unor blocaje in energia fizica, in cea emotionala si, intr-un final, in aura.

Este important ca din cand in cand sa ne vindecam aura de tot ce se intampla in jurul nostru. Potrivit powerofpositivity, emotiile negative precum frica, anxietatea, tristetea si furia pot crea blocaje in aura ta. Iata 3 modalitati prin care poti curata, vindeca si proteja aura.

1. Curatarea aurei:

Campul energetic poate fi aglomerat din cauza bagajelor emotionale sau a energiei blocate in aura ta. Iata cateva optiuni pentru curatarea aurei:

- lumina soarelui: mergi afara si stai pentru cateva minute in soare pentru a iti revitaliza energia;

- inotul (in special in apa sarata) - daca ai acces la ocean, mare sau la o piscina cu apa sarata, o baie rapida te poate ajuta. Sarea curata atat fizic, cat si emotional si elimina blocajele;

- baia cu sare - o modalitate de a stimula fluxul de energie;

- meditatia - cateva minute petrecute in liniste si in pace pot ajuta la eliberarea energiei si a emotiilor negative.