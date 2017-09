Sunt momente pe care ti-ai dori sa le eviti cu orice pret in aceasta viata - unul dintre aceste momente are legatura cu altercatiile furioase cu persoane la care este posibil sa tii.

foto interior si prima pagina: Sergey Nivens Shutterstock

Am gasit pe psychcentral.com cateva sfaturi eficiente oferite de medicul psiholog Nadia Persun.

Iata cele mai importante strategii pentru a face fata unor persoane dificile alese in jurul principalelor premise psihologice care conduc furia lor: teama si nevoia de control.

Oamenii sunt creaturi care conserva energia. La fel cum majoritatea animalelor ataca de autoaparare, foame sau alte nevoi biologice, furia umana este, de asemenea, condusa de scop. Majoritatea oamenilor, chiar si cei mai violenti indivizi, nu sunt nervosi tot timpul; nu ataca si abuzeaza de ceilalti. Acestia au momentele lor de actiune.

In spatele scutului violent, o persoana amenintatoare se simte amenintata - poate nu de tine, ci de ceva sau de cineva. Furia sa este legata de tine numai intr-un mod in care o actiune sau un sentiment exprimat de tine a declansat o emotie in interiorul sau.

2. Pune-ti ego-ul pe pauza

Cand vine vorba de furie, un punct nefericit de diferenta intre oameni si mamiferele mai putin evoluate este ego-ul. Unii oameni sunt dispusi sa raneasca o alta persoana fizic sau emotional pentru a isi proteja eul si pentru a isi restabili stima de sine ranita. Egourile exagerate sunt cele mai vulnerabile la cele mai mici "rani", moment in care devine o adevarata provocare a oamenilor defensivi.