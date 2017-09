Din ce in ce mai multe persoane se confrunta cu probleme de somn. Nu e de mirare ca in jurul acestui subiect a aparut o industrie de milioane de dolari. Inainte de a cheltui multi bani pe gadgeturi si saltele costisitoare, incearca aceste trucuri simple pentru un somn mai bun.

Sa stai cu nasul in telefon

Sa stai cu nasul in telefon inainte de a adormi nu este deloc sanatos. Lumina albastra si alba din spatele ecranului te impiedica sa eliberezi melatonina, un hormon natural menit sa induca somnul.

Sa mergi la culcare prea devreme

Nu fiecare organism are nevoie de cele opt ore de somn pe noapte. Unele persoane se pot simti fresh dupa doar sase ore de somn.

Sa bei orice altceva in loc de apa dupa ora sapte seara

Chiar daca poate parea dificil, orice altceva in fara de apa in timpul serii influenteaza calitatea somnului. Cele mai multe bauturi contin zaharuri si alte substante chimice menite sa va stimuleze corpul.

Zgomot „alb”

Poate fi vorba de un ventilator sau de zgomotul rotilor pe asfalt. Fii atenta la tipurile de zgomot care se aud in dormitor si de impactul pe care il au asupra somnului tau.

Sa adormi la televizor

La fel ca ecranul telefonului, televizorul are acele lumini albastre si albe enervante care impiedica creierul sa adoarma. In plus, luminile intermitente interfereaza cu ochii tai, fie ca sunt inchisi sau nu.

Stresul financiar

Cel mai de temut infractor de pe aceasta lista este stresul. Potrivit sondajelor, stresul financiar este resimtit cel mai adesea inainte de culcare. Oamenii se gandesc la cati bani au in protofel sau in cont, la ce imprumuturi au mai facut, la facturile pe care le au de platit si uite asa somnul se duce pe apa sambetei.