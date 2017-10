Important: Ramai calma, ramai in siguranta si nu inrautati situatia.

Este foarte important sa intelegem si sa gestionam propriile noastre experiente cu furia si nervozitate. Am gasit pe psychologytoday.com cateva moduri foarte eficiente de a face fata persoanelor nervoase.

In primul rand, insa, o avertizare: Persoanele experimenteaza si isi exprima furia in moduri diferite. Unele se exteriorizeaza, altele prefera sa fie in retragere. Unele tipa si le insulta pe altele. Evident, modul de a raspunde diferitelor expresii de furie va fi diferit. In acest material descoperim modalitati de a ne descurca cu persoanele care sunt agresive verbal, care insulta si care chiar ameninta.

Uneori, furia este perfect rezonabila si este intotdeauna intelept din punct de vedere emotional sa iei in considerare sentimentele altora in timpul unei interactiuni. Ar trebui sa te intrebi de ce aceasta persoana este furioasa, ce rol ai jucat si daca exista ceva ce poti face sau ar trebui sa faci pentru a rezolva situatia. Este important sa retii ca o persoana poate fi furioasa in mod justificat, insa exprima aceasta furie intr-un mod nejustificat. Cu alte cuvinte,

2. Ramai linistita (cel putin in exterior)

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care il poti face atunci cand cineva este nervos este sa ramai calma. Asadar, incearca sa eviti sa ridici vocea, sa tipi, sa jignesti sau sa pleci in timpul conversatiei. Poate ca nu esti linistita cu aceasta situatie, insa incearca sa actionezi cat mai calm cu putinta.

Vorbind incet si direct si pastrand o voce calma si linistita este mai putin probabil sa inrautatesti situatia. Oamenii tind sa preia din comportamentul, starea de spirit si tonul vocii altor persoane. Asadar, in loc sa incepi sa tipi si sa actionezi agitata, incearca sa ramai linistita si sa vorbesti in continuare la fel de calm, incurajand subtil la liniste si pace.